Quei dati Esg (nascosti) tra aziende e investitori

La conferenza di chiusura ha ospitato un panel per approfondire la riconnessione tra la finanza e l'economia reale sotto il cappello dell'impatto portato dalle normative Sfdr e Csrd. Al centro del dibattito, partito dai dati IGI 2023, l'importanza dei dati Esg e gli strumenti a disposizione del mercato per gestire questa pressione

La misurazione dell’impatto porta la finanza e l’economia reale a incrociarsi di nuovo e a collaborare per rispondere alla sfida colossale posta dal legislatore attraverso due normative: la Sfdr per gli investitori e la Csrd per le aziende. È su questa riflessione che si concentra la sessione plenaria “Sotto un unico cielo – La riconnessione a impatto di finanza ed economia reale”, in chiusura alla ESG Business Conference 2023, organizzata da ET.Group. Giunto all’ottava edizione, l’appuntamento si è tenuto il 14 giugno al Palazzo Giureconsulti di Milano. Il tema di quest’anno è stato l’azienda “politica”.

Il panel era composto Andrea Turi, Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Sgr e Oicr di Consob; Alberto D’Aroma, Senior Account Manager di Georgeson; Filippo Gambardella, Managing Consultant, Climate Risks & Opportunities di Carbonsink; e Matteo Castiglioni, Esg Consultant di Msci. Al centro del dibattito i nuovi orizzonti dell’engagement tra investitori e aziende sulla frontiera dell’impatto, a partire dai dati raccolti dall’Integrated Governance Index (Igi).

L’IMPORTANZA DEI DATI

Turi ha raccontato che il suo ufficio ha sicuramente visto dei rapporti virtuosi per quanto riguarda la gestione collettiva e individuale su cui vigila, sia per quanto riguarda l’individuazione di target meritevoli sia per la gestione del rischio. «Il tema vero è quello dei dati, che devono essere diffusi da tutte le società, dalle più piccole alle più grandi, e per tutti i business», ha spiegato. «Esiste tutto un mondo di piccole e medie imprese, che è oggetto di interesse da parte degli investitori di private capital, che non ha pronta una disponibilità di dati come le grandi società e le quotate. Anche alcuni business, come l’immobiliare, sono caratterizzati una complessità tale che rende particolarmente difficile la misurazione di dati. Si tratta di una questione cruciale per la sopravvivenza di determinate imprese che rischiano di rimanere ai margini per mancanza di dati». Il Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Sgr e Oicr di Consob ha poi illustrato come l’industria si è organizzata per sopperire al problema, con questionari da somministrare alle società più piccole o altre strategie di mappatura e rating, in tutte le fasi di investimento, dalla due diligence all’engagement. «È importante innescare delle iniziative di sistema virtuose che possono coprire anche soggetti più piccoli e possano aiutare gli investitori istituzionali a mettere a terra strategie coerenti con la loro ambizione di sostenibilità», ha rimarcato.

D’Aroma, invece, ha ragionato che è stato il cambio di paradigma stesso ad aver ampliato la necessità e il desiderio di maggiori dati. «Dal 2012 abbiamo visto una crescita dei quorum assembleari. Quest’anno arriviamo al 72% del capitale sociale rappresentato in media nelle assemblee degli emittenti. Si tratta di una percentuale enorme, vuol dire che sono quasi tutti presenti al voto. Quindi c’è tanto interesse e desiderio di conoscersi reciprocamente». Il Senior Account Manager di Georgeson ha sottolineato che, da una parte, gli emittenti hanno bisogno di maggiori investitori e si pubblicizzano attraverso la disclosure; dall’altra, gli investitori cercano di differenziare le proprie offerte. «Questo duplice desiderio di affrancamento e diversificazione conduce a un rafforzamento sia della disclosure sia dell’engagement, nell’ambito dei contenuti trattati e delle funzioni coinvolte».

Gambardella ha concordato sull’aumento della pressione per raccogliere ed elaborare i dati, nel suo caso in particolare quelli legati alle emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale, «perché c’è sempre più chiarezza su quello che ci si dovrebbe aspettare dalle aziende e dagli investitori». Gli investitori e altri stakeholder chiedono alle aziende obiettivi di riduzione delle emissioni; le stesse aziende prendono spesso impegni perché sanno che lo chiedono gli investitori. Inoltre, ha rivelato, «gli investitori si interrogano su qual è il loro ruolo nel finanziare il funzionamento dell’economia reale per far si che le aziende facciano la propria parte per ridurre le loro emissioni secondo scenari in linea con gli accordi internazionali». Per il Managing Consultant, Climate Risks & Opportunities di Carbonsink, «questo crea più connessione tra le aziende e gli investitori perché entrambi hanno bisogno di raccolta ed elaborazione dei dati, e al tempo stesso si relazionano tra di loro perché le emissioni dirette di una sono le emissioni indirette (finanziate) dell’altro».

Castiglioni ha confermato il trend: «Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto un grandissimo momentum in termini di aspettative e richieste di dati». E ha individuato due fonti di aspettative: una top down dalla regolamentazione (Csrd, Tassonomia, Pillar III, Sfdr); e una bottom up da parte della finanza. «In mezzo ci sono gli Esg rating provider, come noi Msci, che giochiamo un ruolo di trasparenza, di standardizzazione e di data quality». L’Esg Consultant di Msci ha riscontrato una sempre maggiore consapevolezza dal mondo della finanza sull’importanza dei questi dati, che pone delle sfide alle società che fanno disclosure: in termini di volumi dei dati e di qualità del dato. «Questo è primo anno di applicazione della normativa, quindi c’è un peso molto importante in termini di impatto di dati di cui le corporate devono dare disclosure affinché siano effettivamente rilevanti per la finanza».

GUIDA PER IL MERCATO

Turi ha confermato che Consob ha registrato un’esigenza di raccolta di dati da parte degli operatori del mercato e ha avviato un colloquio con le diverse associazioni di categoria per cercare una soluzione di sistema «trasversale ma che deve anche essere ritagliata sulle esigenze specifiche di ciascuna nicchia di mercato». E ha ricordato che la Commissione europea, nel rispondere alle domande sulla Sfdr, ha detto che non imporrà un metodo, ma deve essere l’operatore ad articolare in maniera originale e autonoma il proprio approccio Esg. «Questo significa, però, che le target non abituate ad approcci più omogenei devono avere a che fare con più soggetti e alle volte sono anche destinatarie di richieste difficili da esaudire», ha aggiunto l’esperto. Il Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Sgr e Oicr di Consob ha auspicato la nascita di un circolo virtuoso tra tutti i player per fornire dati funzionali, con un’unica gran pratica che possa essere utilizzata da tutti. «Da qualche mese è stato istituito presso il Mef un tavolo sulla finanza sostenibile che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso delle Pmi alle forme di finanziamento e di investimento sul tema Esg, proprio perché è presente nelle autorità il timore che si realizzi un’emarginazione delle piccole e medie imprese rispetto alle esigenze di dati dei grossi investitori istituzionali».

D’Aroma ha sottolineato l’importanza del lavoro di peer analysis «perché le esigenze dei singoli investitori sono per buona parte comuni, ma per altra particolarmente diversificate» e perché «la conoscenza del proprio azionista ci permette di incontrarlo alla pari, di dargli quelle informazioni che sono effettivamente richieste in una sintesi comprensibile». Il Senior Account Manager di Georgeson ha anche osservato che «il tempo dedicato all’engagement è necessariamente limitato: le società non possono presentarsi con un bilancio integrato, devono presentarsi con cinque slide al massimo che raccontano la loro filosofia di sostenibilità».

Gambardella ha suggerito come riferimento per misurare le emissioni la Science Based Targets Initiative, che offre dei criteri basati sulla scienza sia per le aziende del clima sia per gli investitori. Il Managing Consultant, Climate Risks & Opportunities di Carbonsink ha anche messo in luce le soluzioni digitali che possono, attraverso tool e piattaforme, accompagnare l’engagement, aiutando gli investitori a “controllare” e incentivare le aziende, soprattutto le pmi, a raggiungere i target che si sono prefissate. «Questo chiaramente è nell’interesse dell’investitore, ma possono essere utilizzati anche dalle aziende nei confronti dei loro fornitori».

Anche Castiglioni ha concordato sul ruolo degli strumenti digitali per le corporate che vogliono mettersi in contatto con le società di rating, vedere i dati presi in considerazione o anche solo rendere pubblici e diffondere i propri dati. L’Esg Consultant di Msci ha concluso l’intervento mettendo in evidenza la difficoltà dell’interaction, dato il numero crescente di aziende con cui interloquire, in questa fase di consolidamento del mercato.

