Avm completa il rilancio di Conceria del Chienti

Conceria del Chienti (Ctc), storico marchio del Made in Italy fondato nel 1923, ha annunciato il completamento del “Progetto CTC 100+100”. Si tratta, spiega una nota, di una trasformazione senza precedenti che, grazie a un’architettura finanziaria di oltre 20 milioni di euro, proietta l’azienda nel futuro come modello di innovazione e sostenibilità circolare.

L’operazione di ristrutturazione e rilancio, avviata a fine 2022, unica nel settore per modello di governance e visione, è stata resa possibile da una solida sinergia tra pubblico e privato. L’assetto societario vede Avm Sustainability come socio di maggioranza (51%) che esprime il presidente Andrea Stopper, e Invitalia (49%), intervenuta attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, a testimonianza del valore strategico nazionale dell’azienda.

Il piano di investimenti, che supera i 20 milioni di euro, è stato sostenuto da: 10 milioni di euro immessi direttamente dagli azionisti; 2 milioni di euro a fondo perduto dalla Regione Marche; 3,49 milioni di euro a fondo perduto dal Fondo Transizione Industriale del Mimit;

4,5 milioni di euro di finanziamento da Intesa Sanpaolo.

Queste risorse hanno finanziato un ammodernamento tecnologico totale, trasformando lo stabilimento di Tolentino in una fabbrica 5.0, digitale e interconnessa, con macchinari all’avanguardia come i nuovi bottali in polipropilene, un rivoluzionario sistema di asciugatura a pompe di calore e radiofrequenza ed un impianto fotovoltaico da 600 Kw.

