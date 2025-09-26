Scopri tutti i progetti

Avm completa il rilancio di Conceria del Chienti

26 Set 2025
Conceria del Chienti (Ctc), storico marchio del Made in Italy fondato nel 1923, ha annunciato il completamento del “Progetto CTC 100+100”. Si tratta, spiega una nota, di una trasformazione senza precedenti che, grazie a un’architettura finanziaria di oltre 20 milioni di euro, proietta l’azienda nel futuro come modello di innovazione e sostenibilità circolare.

L’operazione di ristrutturazione e rilancio, avviata a fine 2022, unica nel settore per modello di governance e visione, è stata resa possibile da una solida sinergia tra pubblico e privato. L’assetto societario vede Avm Sustainability come socio di maggioranza (51%) che esprime il presidente Andrea Stopper, e Invitalia (49%), intervenuta attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, a testimonianza del valore strategico nazionale dell’azienda.

Il piano di investimenti, che supera i 20 milioni di euro, è stato sostenuto da: 10 milioni di euro immessi direttamente dagli azionisti; 2 milioni di euro a fondo perduto dalla Regione Marche; 3,49 milioni di euro a fondo perduto dal Fondo Transizione Industriale del Mimit;
4,5 milioni di euro di finanziamento da Intesa Sanpaolo.
Queste risorse hanno finanziato un ammodernamento tecnologico totale, trasformando lo stabilimento di Tolentino in una fabbrica 5.0, digitale e interconnessa, con macchinari all’avanguardia come i nuovi bottali in polipropilene, un rivoluzionario sistema di asciugatura a pompe di calore e radiofrequenza ed un impianto fotovoltaico da 600 Kw.

