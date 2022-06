Bando Economia Circolare 2022: 4 mln per imprese lombarde

Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde, si legge in una nota, rinnovano anche per quest’anno la misura di incentivazione per favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un modello di economia circolare in risposta alle nuove esigenze economiche ed energetiche. Le imprese possono presentare i progetti dal 20 giugno al 19 settembre 2022. La documentazione è disponibile on line alla pagina del bando.

