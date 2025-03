De Omnibus. Ma non certo “de finibus”

Il pacchetto di semplificazione parte da una giusta ratio. Ma frana negli eccessi, creando pericolosi paradossi, e nel messaggio. Bruxelles rinnega tutto e, di fatto, lascia al mercato le strade per valorizzare la qualità (e l'identità) Esg

Omnibus, di tutto e di più. Eppure, un grande vuoto, da colmare, all’orizzonte. Dall’inizio della scorsa settimana, quando sono circolati i primi leaks sul pacchetto di semplificazione delle norme della sostenibilità europea (nella loro parte relativa al mondo corporate), il sistema è impazzito in una sterminata mole di commenti, valutazioni e previsioni su questo provvedimento della Commissione europea. Difficile, perciò, dire qualcosa di nuovo sul “COSA”, cioè sui contenuti della proposta europea (per cui si rimanda a un articolo di sintesi in preparazione per questo mercoledì). In termini oggettivi, Omnibus corregge la grave distorsione dell’eccesso di normazione, e, sotto questo profilo, la ratio della norma è condivisibile. Semmai, il tema è che sposta l’asticella sull’eccesso opposto, creando di fatto una deregulation.

Lasciando però da parte il “cosa”, vale la pena ragionare su alcuni paradossi che questa proposta ha generato e genererà.

E, a seguire, cioè anche in relazione ai suddetti paradossi, è interessante ragionare sul “COME” la Omnibus è stata presentata al sistema. Perché è proprio questo “come” che ne condiziona la valenza odierna e, soprattutto, la valenza futura.

I PARADOSSI EVIDENTI

Il primo grande paradosso è il limbo in cui è finita la sostenibilità. Se è vero che il destino di una legge è quello di essere prima o poi aggiornata, il caso della Omnibus non ha probabilmente precedenti in termini di tempismo: mai un insieme così composito e vasto di norme è stato ripensato nella sua fase di integrazione e prima implementazione da parte del sistema. È come una gigantesca portaerei che riceve il comando di muovere, salvo poi, appena in movimento e con la massima potenza, ricevere l’ordine di spegnere i motori e tornare all’ancora con i remi.

Questo limbo è tanto profondo e pericoloso che la Commissione, accanto alle proposte di modifica, ha presentato la proposta di congelare tutto per due anni, attraverso una norma separata, nell’auspicio che questa abbia una corsia preferenziale (in Parlamento Ue e nei singoli Paesi) e riduca le ambiguità. Ambiguità del tipo: a quale legge fare riferimento? Quella prospettica o quella vigente? Anzi, quelle vigenti, perché parecchi Stati (premonizione?) ancora non hanno recepito la Csrd.

Un altro grande paradosso riguarda la finanza, quindi investitori e banche. Il mondo degli investitori è legato a doppio filo con i dati attesi della Csrd: l’intera impalcatura dell’Action plan per la finanza sostenibile è stata una grande scommessa sulle informazioni tassonomiche e di sostenibilità generate con le imposizioni di trasparenza al mondo corporate. A questo punto, con cosa verranno riempiti gli European Esg Template (Eet), una carta di identità con circa 650 informazioni di sostenibilità sul sottostante, che l’Europa ha previsto per ogni prodotto finanziario? Per giunta, la Commissione ha ben chiaro di dover mettere le mani in modo strutturale anche al regolamento Sfdr (e probabilmente alla Mifid), ma le modifiche sono rimandate al quarto trimestre 2025. Anche qui, nell’intervallo, si va per immaginazione.

La situazione è anche più complessa per le banche. Per le quali si entra in un doppio binario di regolamentazione, in quanto occorre fare i conti con le Authority monetarie (Bce e istituti nazionali) e le disposizioni di Basilea. Dal punto di vista formale (cioè, delle regole scritte), le regolamentazioni bancarie sono state tutte riviste e aggiornate nel giro degli ultimi quattro anni, integrando progressivamente le variabili Esg nelle disposizioni di prodotto, di rischio e, soprattutto, di governance degli istituti di credito.

Ma, ancor più, dal punto di vista sostanziale, il sistema bancario di oggi è praticamente Esg-dipendente. Si legga, a tal proposito, quello che ha scritto Eba (l’autorità bancaria europea) nel Report on data availability and feasibility of common methodology for Esg exposures pubblicato il 24 febbraio: «Sebbene negli ultimi anni si siano registrati miglioramenti significativi in termini di disponibilità e accessibilità dei dati, il panorama dei dati Esg rimane al momento incompleto. Iniziative politiche chiave come la Csrd e i relativi European Sustainability Reporting Standards (Esrs), dovrebbero migliorare ulteriormente questo panorama e mitigare le sfide». Il report è stato pubblicato il 24 febbraio. Due giorni dopo, Omnibus, di fatto, ha cancellato le aspettative dell’Eba.

Infine, c’è un paradosso strutturale. L’intero Action Plan della finanza sostenibile in Europa, fin da quando l’High-Level Expert Group (Hleg) nel 2016 presentò le sue conclusioni, è nato per contrastare il greenwashing e incasellare ciò che era sostenibile da ciò che era fasullo. In questa linea, era nata la prima Dichiarazione non finanziaria. Salvo che, qualche anno più tardi, ci si rese conto che le Dnf non volontarie non decollavano, e quelle obbligatorie si stima abbiano riguardato 11.700 aziende, poche per avere un effetto sistemico. Da qui, l’input, da parte di Bruxelles, di procedere con la Csrd, per allargare il novero di applicazione a circa 50.000 imprese. Ebbene, se valgono le stime presentate con Omnibus, ovvero che il taglio ridurrà di circa l’80% il numero di aziende coinvolte, significa che la nuova Csrd coprirà circa 10.000 aziende. Tangibilmente meno che la vecchia Dnf.

I BENEFICI PER LE AZIENDE

La Commissione ha delineato quali sono i risparmi per le aziende. Nelle Q&A che accompagnano la norma, si legge che «il risparmio totale annuo sui costi derivante dalle modifiche al campo di applicazione della Csrd e dalle future modifiche all’Esrs potrebbero essere di circa 4,4 miliardi di euro», inclusi i minori costi per una minore applicazione della Tassonomia. Inoltre ci sono «i risparmi sui costi una tantum relativi alla creazione dei processi di reporting e di assurance che verrebbero evitati per le imprese esentate, che ammontano a circa 1,6 miliardi di euro in relazione a Csrd/Esrs e 0,9 miliardi di euro per la tassonomia».

Per quanto riguarda la Csddd, qui i risparmi «sono stati stimati prudenzialmente in 320 milioni di euro all’anno, oltre a consistenti risparmi di costi una tantum».

È poco o è tanto?

ED ECCOCI AL “COME”

È difficile dare una risposta se le stime di Bruxelles sui risparmi annui e una tantum siano o meno sostanziali. Si entra nel regno dei valori medi: calcolando costi annui di 4,4 miliardi più 320 milioni, divisi per le 40mila aziende non-più-coinvolte, si ottiene un risparmio annuo medio per azienda pari a 118mila euro.

Questo importo è quello che sta mettendo in crisi le aziende che già l’hanno sostenuto dal 2024 (perché in molti sono già operativi)?

È quello che frenerebbe le aziende che dovranno sostenerlo dal 2025?

Ebbene, è qui che la Commissione europea compie il suo passaggio più spericolato. Nel momento in cui proclama con gioia, urbi et orbi, che Omnibus, nella sua parte relativa a Csrd e Csddd, «genererà un significativo risparmio di costi per le per le aziende e dovrebbe aumentare la competitività dell’Ue».

Dovrebbe aumentare la competitività dell’Ue.

In questa frase c’è il grande autogol della Commissione. Non tanto perché viene davvero difficile credere che questi pochi miliardi complessivi siano la zavorra di cui liberarsi per essere davvero competitivi. Quanto, piuttosto, perché si sbugiarda il principio per cui gli Esg sono un fenomenale elemento competitivo odierno e, ancor più, futuro. Si tradisce l’idea che essi siano l’asset su cui l’Europa può costruire la sua singolarità e innovatività, tanto da essere stata presa a esempio dagli altri continenti, i quali hanno iniziato a copiarne le normative negli ultimi tre-quattro anni.

E questo fattore competitivo vale per le grandi imprese come per le piccole. Giusto come esempio, secondo l’analisi sviluppata da Open-es, la piattaforma per le pmi attivata da Eni, c’è un 60% di competitività ancora da sfruttare per le imprese italiane, legato ai fattori Esg.

LA GRANDE SPACCATURA

È negli eccessi delle misure e nelle modalità mendaci con cui sono state presentate, dunque, che Omnibus scava un fossato con la realtà. Con essa, la Commissione manda a fondo la credibilità del legislatore europeo, rinnegando un lavoro mostruoso di anni, e, per di più, rinnegando il fatto che questo lavoro lo si credeva cruciale, anche perché richiesto dallo stesso mondo imprenditoriale (vedi articolo Caso Csddd, il danno dell’ignoranza politica), mentre oggi è tra i “burden” sacrificabili indicati da Mario Draghi.

Dopo aver portato il Vecchio continente sulla frontiera di un nuovo modello socio-economico, nonché, va riconosciuto, aver grandemente contribuito a plasmare la cultura di questo nuovo modello, oggi la Ue abdica, di fatto, al proprio ruolo di guida.

Insomma, la spaccatura è completa (vedi articolo In balia della schizofrenia Esg collettiva). Del resto, le norme vengono già assunte come un rumore di fondo dai player di mercato: «Se siete lettori di lunga data dei nostri “Trends to Watch” – scriveva a inizio 2025 Laura Nishikawa, Head of ESG and Climate R&D di Msci – vi starete chiedendo perché, quest’anno, la regolamentazione non è al centro dell’attenzione. Dal 2019, abbiamo sempre scritto della marea montante della regolamentazione, ma quest’anno abbiamo deciso consapevolmente di non considerarla. Questo non perché la regolamentazione stia diminuendo (anzi, sta aumentando a livello globale), ma perché l’intensa attenzione alla compliance e alla disclosure rischia di mettere in ombra le opportunità e le sfide critiche per gli investimenti».

Questo distacco comporta ovviamente dei rischi (oltre ai su menzionati paradossi), legati alla prospettiva che, in campo Esg, saranno assai più difficili gli interventi correttivi, o propulsivi, che dovrebbero essere propri di una istituzione credibile.

DE ORIGINIBUS DELLA SOSTENIBILITÀ

Per contro, è opinione diffusa che la “deregulation” targata Omnibus sia anche un fatto positivo, proprio perché, come spiegato, la Commissione ha spinto in secondo piano il principio della sostenibilità obbligata e valutata sulle matrici di compliance, e lascia un buco in prima fila.

Come si orienterà il sistema?

È qui che arriveranno le sorprese.

Non va dimenticato che il grande apparato normativo dell’Action Plan non era nato nel vuoto. Come detto più sopra, aveva l’obiettivo di guidare al di fuori del greenwashing un sistema che, motu proprio, aveva già dimostrato di riconoscere notevoli potenzialità alle questioni ambientali, sociali e di governance. Quelle potenzialità non sono scomparse per effetto delle norme. Sono state sovrastate dal frastuono regolatorio, ma hanno continuato a diffondersi, crescere e consolidarsi.

Se si pensa ai segnali dell’ultimo anno, peraltro, era già evidente che il sistema cercava qualcosa di ulteriore alle strette caselle normative per prendere le proprie decisioni: le critiche alla Tassonomia sono l’esempio più chiaro (vedi articolo Salvate la Tassonomia dal greenwashing). Il mercato mal ne sopporta la staticità, cioè l’essere ancorata a una valutazione della sostenibilità al passato, e la conseguente difficoltà a riconoscere cosa sarà sostenibile nel futuro. Perciò era evidente che la Tassonomia aveva bisogno di una ri-scrittura, o comunque di una re-interpretazione, per renderla strumento utile a identificare il cambiamento-verso-la-sostenibilità, la Transizione.

Togliendo le norme dal tavolo, è dunque assai probabile che il sistema accelererà su altre strade, verso propri principi di individuazione della sostenibilità. Concentrandosi su ciò che può garantire il futuro. Dunque, avrà un ruolo ancora più centrale la credibilità dei soggetti. La loro ESG Identity*, un concetto spostato sulla promessa futura, aspetto che ha già contribuito ad attenuare molto i rischi di greenwashing (vedi articolo Come gli Esg hanno ucciso il greenwashing).

Le persone cercheranno negli scaffali il nome dell’azienda più seria (e non il bollino sul prodotto). I grandi committenti lavoreranno con le filieri più credibili. La finanza porterà denaro dove sarà maggiore la fiducia sul futuro.

Insomma, per chi ha intrapreso la strada della identità Esg, davanti c’è un mondo che, a prescindere dal ruolo futuro del Regolatore, ha già deciso la sua direzione: giovedì scorso, The People’s Pension, uno dei maggiori fondi pensione del Regno Unito, ha ritirato 28 miliardi di sterline da State Street, trovandosi in disaccordo rispetto al disimpegno in materia Esg da parte dei maggiori gestori statunitensi.

Ebbene, 28 miliardi di sterline sono circa 34 miliardi di euro: quante Csrd ci stanno dentro?

*Con ESG Identity si intende l’insieme degli elementi distintivi di un soggetto che, partendo dal suo purpose Esg, caratterizzano la sua struttura organizzativa (la governance) per arrivare alla coerenza e consistenza ESG della sua offerta al mercato, passando per le modalità con cui il soggetto pensa (la cultura aziendale ESG) e comunica sul fronte sostenibile.

