Fondazione Unipolis pubblica il Bilancio d’Impatto 2024

In breve

Con la pubblicazione del Bilancio d’Impatto 2024, Fondazione Unipolis racconta un anno di attività che chiude il ciclo strategico 2022-2024 e apre la strada al nuovo triennio 2024-2026, con un rinnovato focus su disuguaglianze, mobilità e welfare. Il documento evidenzia il valore generato attraverso 19 iniziative sostenute, 5 ricerche, 26 pubblicazioni e oltre 18mila download di materiali. L’attività si è fondata su un approccio partecipativo (135 persone coinvolte in percorsi di co-progettazione e 121 alleati attivi) e su strumenti di accountability innovativi come la piattaforma OpenReport. Il Gruppo Unipol ha contribuito con 1,7 milioni di euro al finanziamento delle attività.

Tra le progettualità più significative emergono “Mob – movimento in rivoluzione”, che ha coinvolto oltre 2.500 giovani in percorsi di cittadinanza attiva legati alla mobilità sostenibile, e “Bella storia. La tua”, rivolto a ragazzi e ragazze di Campania e Calabria, sostenuti con 66mila euro in percorsi di crescita civica e culturale. Ampia partecipazione anche al nuovo Bando ACT, con 562 candidature ricevute e 500mila euro destinati a 6 progetti ad alto impatto sociale.

0 commenti