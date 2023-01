Il Pnrr finanzia per 130 milioni (a oggi) i progetti di Hera

Hera fa i conti delle risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Oltre 130 milioni di euro sono i finanziamenti del Pnrr, si legge in una nota, aggiudicati a oggi a progetti del Gruppo Hera dedicati alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

In particolare, ammontano a oltre 30 milioni i contributi del Pnrr ottenuti da progetti all’insegna dell’economia circolare per il recupero e la rigenerazione della materia del Gruppo Herambiente, Marche Multiservizi e AcegasApsAmga, controllate della multiutility. Per favorire la transizione energetica sono circa 38 milioni i finanziamenti aggiudicati dalle controllate Inrete Distribuzione Energia e AcegasApsAmga per la digitalizzazione e automazione delle reti elettriche volte a una maggiore resilienza a favore della continuità dei servizi erogati. A supporto della decarbonizzazione, i progetti di Hera per l’efficientamento e l’estensione del sistema di teleriscaldamento si sono aggiudicati quasi 50 milioni di euro. Infine, 19,5 milioni sono i contributi assegnati a progetti di tutela del territorio per l’efficienza delle reti idriche in Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Parte di questi finanziamenti sarà allocata attraverso gli enti d’ambito come quota di competenza del Gruppo.

