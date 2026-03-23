Scopri tutti i progetti

Mimit, 50 mln a pmi per sviluppo competenze digital e green

23 Mar 2026
In breve Companies & CSR Commenta Invia ad un amico

Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha perfezionato il bando Sviluppo competenze. Si tratta di un regime di aiuto destinato alle pmi localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.

L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.

Le domande possono essere presentate dal 21 aprile al 23 giugno 2026.

0 commenti

Lascia un commento

RACCOLTA DI REPORT

Il potere dell'engagement verso l'impatto

» Scarica l'instant book
PRENOTA IL NUMERO IN USCITA A APRILE 2026
ESG Business Review
» In cartaceo o in pdf
Newsletter
Iscriviti alla newsletter settimanale per rimanere sempre informato
Iscriviti
ESG.ICI Position Paper/ 4

Dati Esg e reporting: intelligenza artificiale a prova di compliance

» Scarica il position paper
ESG governance LAB
Scarica i position paper

https://www.eticanews.it/esg-governance-lab-position-paper

» Scarica in formato pdf
Articoli per tipologia
Notizie in breve
La California non arretra su auto green. Trump le fa causa
Mimit, 50 mln a pmi per sviluppo competenze digital e green
L’agorà di Consulentia chiude col record di presenze
Bei, 225 mln a Iren per circolare ed efficienza energetica
Salario minimo? Funziona assieme a un “salario massimo”
Bp, i fondi Esg investono ancora dopo la svolta brown
Tassonomia Ue, parte consultazione sui Dnsh
Esma: art. 8 e art. 9 più esposti sulla AI
Congelare gli Ets? Otto Paesi non lo accettano
Csrd, le aziende escluse continuano il Reporting Esg
Esrs semplificati, la bozza interattiva sull’Hub dell’Efrag
Lseg rilancia gli Esg: nuova suite di score, dati e valutazioni
Cina primo emittente mondiale di Sustainable bond
Salone del Risparmio, iscrizioni aperte
Fondi pensione Uk: per il 67% non si fa abbastanza sul clima
Al via domani Consulentia 2026: la finanza nell’agorà
aziende sostenibili
ESG governance LAB

ESG governance LAB è il primo learning network sulla governance integrata per le imprese sostenibili. Il laboratorio parte dall’esperienza dell’ESG Identity Corporate Index per sviluppare una rete di conoscenza, analisi e networking sulla gestione integrata della sostenibilità. Il LAB è aperto a tutte le aziende, ai soggetti finanziari (investitori) e agli altri player attivi sul fronte ESG (agenzie di rating, advisor, associazioni, istituzioni).

» Vai alla pagina del LAB
Translate »