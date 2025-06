Moda Esg, protocollo su legalità di filiera

Diverse istituzioni lombarde e nazionali hanno realizzato il primo Protocollo per garantire una filiera trasparente e sostenibile nel settore della moda. Il patto prevede la creazione di un database nazionale, certificazioni per i fornitori aderenti, una serie di impegni per brand, fornitori e subappalti e un organo di monitoraggio

Milano si conferma la capitale italiana della moda, sostenibile. Il 26 maggio 2025, presso la Prefettura di Milano, è stato firmato il primo “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere della moda”, un patto tra istituzioni, imprese, sindacati e università per garantire una filiera trasparente e sostenibile. Nello specifico, il protocollo ha visto la partecipazione e la firma di un’ampia coalizione di enti, tra cui la Prefettura di Milano, Regione Lombardia, il Tribunale e la Procura di Milano, il Comando Provinciale dei Carabinieri, l’Ispettorato del Lavoro, il Politecnico di Milano, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, le principali associazioni del settore come Confindustria Moda e la Camera Nazionale della Moda Italiana e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Il documento ha una durata triennale e sarà oggetto di riesame dopo un periodo di sperimentazione iniziale di un anno, sulla base dei risultati conseguiti. Il Protocollo è aperto a ulteriori adesioni da parte di soggetti rappresentativi del settore, visto che l’obiettivo ultimo è di estendere il modello a tutto il comparto e, potenzialmente, ad altri settori produttivi.

L’accordo, che risponde a criticità emerse dalle indagini della Procura di Milano sui controlli nella catena dei subappalti, ha l’obiettivo di contrastare l’illegalità fiscale e contributiva e tutelare i diritti dei lavoratori. L’iniziativa, infatti, arriva dopo anni di indagini giudiziarie e inchieste giornalistiche che hanno rivelato pratiche diffuse di caporalato, evasione fiscale e dumping che rischiamo di danneggiare un settore cruciale per l’economia italiana e per l’immagine del Made in Italy. Il Protocollo si inserisce anche nella scia dell’adozione da parte dell’Unione europea di normative come la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Csddd), che spingono le imprese verso la due diligence sociale e ambientale lungo l’intera supply chain. Questo strumento, quindi, mira anche ad anticipare i tempi rispetto ai futuri obblighi normativi e a rafforzare l’identità Esg, la competitività e la reputazione del settore.

UN DATABASE NAZIONALE

Il Protocollo prevede la creazione della “Piattaforma di filiera”, un database nazionale, comune e condiviso per la gestione e il monitoraggio della produzione. Questo sistema, la cui realizzazione sarà curate dalla Regione Lombardia con il supporto scientifico del Politecnico di Milano, avrà il compito di censire le imprese che operano nelle filiere della moda e i dati sulla manodopera impiegata. L’adesione è su base volontaria e prevede l’inserimento di un’ampia gamma di documenti e informazioni obbligatori, suddivisi in macrocategorie, riguardanti organizzazione aziendale, contratti applicati, salute e sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva, indicatori produttivi e tracciabilità. La profilazione sarà aggiornata almeno ogni sei mesi.

Le imprese saranno classificate in piccole, medie e grandi in base al fatturato annuo e gli obblighi informativi saranno proporzionati alla dimensione, garantendo un approccio graduale che tiene conto della complessità della supply chain. Le imprese che aderiranno, una volta superati i controlli dei documenti, riceveranno un “Attestato di trasparenza nel settore moda”, espresso tramite un “bollino verde” rilasciato dalla Regione Lombardia e valido sei mesi con possibilità di rinnovo. Le aziende così certificate confluiranno in una “Green List” che sarà consultabile dai brand e da altri attori della filiera, fungendo così da incentivo reputazionale e commerciale. Inoltre, l’attestato darà accesso a specifiche premialità nell’ambito delle misure di incentivazione della Regione.

Il Protocollo stabilisce standard elevati sul piano della tutela dei dati e della proprietà intellettuale. La piattaforma sarà accessibile solo agli operatori abilitati e prevederà “coni di visibilità” che regolano chi può vedere cosa, proteggendo le informazioni commerciali sensibili. Brand e fornitori non potranno accedere ai dati di imprese concorrenti e l’uso illecito delle informazioni sarà perseguito legalmente. Le informazioni aggregate, in forma anonima, saranno disponibili per le associazioni datoriali e i sindacati con l’obiettivo di valutare l’occupazione complessiva e la qualità della documentazione caricata.

OBBLIGHI PER BRAND E FORNITORI

Il Protocollo definisce ruoli e responsabilità lungo tutta la catena produttiva, fino ai brand. Le società della moda che aderiscono, sempre volontariamente, si devono impegnare a sensibilizzare i propri fornitori e subfornitori all’adesione alla Piattaforma. Dovranno poi inserire nei contratti clausole specifiche che impongano ai fornitori di rispettare le normative giuslavoristiche, fiscali, previdenziali, di salute e di sicurezza. Ai brand è richiesto anche di svolgere audit periodici sui propri fornitori, verificando un campione significativo (almeno il 40% annuo o il 30% degli acquisti) per i fornitori di primo livello e applicando criteri di valutazione del rischio per controllare i livelli successivi. In più dovranno formare il proprio personale per aumentare la consapevolezza sulle verifiche di filiera e segnalare eventuali anomalie riscontrate durante i controlli agli organi di monitoraggio.

A loro volta, le imprese della filiera, se aderiranno, si impegneranno ad adottare clausole contrattuali che vincolino i loro subfornitori al rispetto delle stesse regole e a sensibilizzarli all’adesione alla Piattaforma. Inoltre, dovranno comunicare in anticipo ai brand con cui lavorano la propria “piramide di filiera” e quindi se fanno ricorso a terzi. L’adesione comporta anche l’obbligo a sottostare agli audit periodici da parte dei brand o di soggetti terzi incaricati, anche senza preavviso.

IL MONITORAGGIO

Per assicurare la corretta attuazione del Protocollo, è stato istituito un Tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Prefettura di Milano e composto da tutte le parti firmatarie. Il Tavolo si riunirà ogni sei mesi per esaminare le anomalie rilevate dalla piattaforma e le criticità segnalate dalle imprese. Dove necessario, l’organo di monitoraggio effettuerà approfondimenti con gli enti di controllo, come il Comando Carabinieri per la Tutela Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro, che potranno anche effettuare controlli a campione sui dati caricati. Inoltre, il Tavolo potrà proporre eventuali aggiornamenti al Protocollo.

