Narrativa Esg, la grande occasione del 2026

Il 2025 è stato incoronato come anno delle bugie. E, in uno scenario di grande confusione, gli operatori hanno adottato la strategia del silenzio. Ma le prospettive chiedono tutt'altro: una comunicazione profonda, vera e impegnata

Il 2025 è stato nominato l’anno delle notizie false per eccellenza dal punto di vista politico ed economico. Al punto che l’ong Politifact, che dal 2009 ha assegnato il “premio” alla miglior balla dell’anno, per gli scorsi 12 mesi ha rinunciato alla classifica: troppe “sparate” tra cui scegliere. L’unica soluzione era quella di premiare l’intero 2025, come “bugiardo” 356 giorni su 365.

In questo festival delle farloccate, gli Esg hanno, a loro volta, segnato un proprio punto di discontinuità. Mentre il mondo ha fatto a gara a spararle il più grosse possibili, i soggetti del business sostenibile hanno sospeso la comunicazione: non expedit. Neutralità. Silenzio spesso fastidioso quanto il rumore circostante della grandine di fake news.

Un esempio su tutti: tra gennaio e febbraio 2025 è accaduta una cosa mai registrata prima dai grandi centri media, quelli che acquistano gli spazi pubblicitari. Nel passaggio da un esercizio all’altro, è praticamente scomparsa una categoria: l’advertising sui prodotti Esg.

Proprio mentre il mondo impazziva di fake news, insomma, il pendolo della comunicazione Esg si è dimenticato del greenwashing (notizia Esg falsa per eccellenza) per passare all’estremo opposto, all’altrettanto assordante silenzio del greenhushing.

Questa oscillazione anomala della comunicazione Esg è stata la conseguenza di uno shock più vasto e articolato, al quale hanno concorso aspetti congiunturali, legislativi e politici. Ma proprio questa vertigine ha obbligato la riflessione sull’urgenza di una nuova narrativa.

Oggi, proprio perché il silenzio sugli Esg convive con un mondo a misura di “sparate”, ci si interroga su una diversa necessità di comunicare la propria identità sostenibile. Che non può più prescindere dalla propria identità politica, ossia di relazioni con la polis.

L’ERA DEL SILENZIO

Nel 2025, dunque, è diventato di moda il concetto di greenhushing, termine che indica la dolosa sottovalutazione delle proprie iniziative di sostenibilità. Studiato da ESG.ICI nelle ultime due edizioni (vedi grafici sotto), il concetto è molto più “strisciante” del cugino greenwashing: le aziende hanno coscienza del problema, ma non al punto da aver costruito un meccanismo di rilevazione e controllo.

In ogni caso, il greenhushing è stato un vero protagonista dello scorso anno. «Avevamo previsto che sarebbe stato l’anno del greenhushing, e così è stato», ha scritto qualche settimana fa Morningstar.

Nelle ricerche sulle corporate e sugli investitori, le domande sulle aspettative e gli impegni sono state affiancate dal nuovo quesito: quanto lo comunicate? I ceo, anche negli Stati Uniti, rispondono che continuano a investire sugli Esg, ma il 40% ammette di aver smesso di dichiararlo (ricerca di Ecovadis). Sul fronte finanza, alcune grandi banche (anche europee) hanno cancellato la parola green dalla comunicazione esterna e interna, mentre i gestori, specialmente quelli americani, hanno sbianchettato l’acronimo Esg ovunque possibile, con vincoli di disclosure a livello di controspionaggio, per discorsi in pubblico.

ACCELERAZIONE DEL DISTACCO

Questo ha alimentato il buco informativo.

La comunicazione Esg, peraltro, da anni non godeva di grande salute. Già nel 2021, per esempio, un’analisi di Peregrine, stratega Usa del marketing finanziario, lanciava un warning, poiché confrontava l’accelerazione di informazione Esg, con un più che proporzionale aumento della richiesta di informazione Esg. L’equazione dimostrava che l’incremento di notizie offerte al mercato non soddisfaceva l’incremento di necessità di notizie richieste dagli operatori. Nei fatti, non si comunicava ciò che il mercato richiedeva.

Oggi, quella divaricazione va ad amplificarsi.

Ed è stata proprio la frastornante amplificazione comunicativa, condita da un progressiva riduzione del tasso di veridicità confermato nell’anno maledetto del 2025, che ha ufficializzato l’incapacità della narrazione Esg di allinearsi ai modelli di comunicazione tradizionali.

La prima reazione di tale incapacità è stato il silenzio del 2025.

I DANNI DEL SILENZIO

Ma anche il silenzio non può funzionare. In primo luogo, come detto, è una forma più sottile, ma non meno pericolosa, di mendacità.

Già due anni fa, in conclusione del confronto tra Authority europee sull’opportunità di una specifica legge sul greenwashing, era stata evidenziata l’opportunità di ragionare in modo approfondito anche sul fenomeno del greenbleaching (di fatto, il greenhushing della finanza). Allineandosi, in tal senso, alle indicazioni delle Consob internazionali (vedi il richiamo della Iosco) nell’individuarlo come un pericolo altrettanto grave del greenwashing (in termini di capacità di produrre assimmetrie informative),

RIPRENDERE IL DISCORSO

Inoltre, non solo il silenzio non funziona, ma oggi le condizioni socio-economiche evidenziano una clamorosa occasione per “riprendere il discorso”. Là fuori, infatti, c’è un mondo che, proprio per effetto del bombardamento fake moltiplicato dal fenomeno AI, cerca paradigmi che, ancora due anni fa, sembravano persi nel passato.

In termini operativi, con quali esigenze si deve confrontare la comunicazione nel 2026?

Basta digitare online, e su questi punti emerge un generale consenso:

Trasparenza nel purpose

Impegno e attivismo

Credibilità nei dati e nei comportamenti

Approfondimento delle tematiche (anche a testo lungo)

Strumenti e materiali didattici

Coinvolgimento online, ma anche in azioni nella vita reale (e territoriale)

Opportunità di condivisione degli obiettivi.

Senza dimenticare che, ognuno di tali elementi, non può prescindere dalla spada di Damocle della fiducia, in caduta su tutti i fronti, incluse le aziende. Per le quali, la fiducia è l’elemento fondante della promessa sul futuro (vedi articolo sul rapporto Edelman: Se la rabbia sociale è “il” fattore strategico).

QUALE IDENTITÀ, SE NON ESG

Gli elementi indicati non solo risultano coerenti, ma in taluni casi sono addirittura fondanti, il concetto di ESG Identity*.

Questo significa che, da un lato, i soggetti con una forte identità sostenibile hanno un vantaggio importante di posizione nel dialogo con la polis.

Ma, anche più rilevante, significa che gli elementi di comunicazione sopra-menzionati devono plasmare e accelerare il processo di costruzione (dall’interno) dell’ESG Identity [Comunico (Esg) ergo sum].

Infatti, non diventa pensabile una identità (in generale) senza una comunicazione capace di dare risposta alle esigenze indicate. Per contro, non è immaginabile una comunicazione allineata alle esigenze indicate, che non si occupi di Esg [Comunico ergo sum (Esg)].

Di conseguenza, l’identità diventa necessariamente ESG Identity.

Ecco perché la gestione della narrazione assume un ruolo strategico ben superiore a quello del marketing.

Una narrativa identitaria senza prendere atto di questo, apre la prospettiva che, nel 2026, la balla più pericolosa diventi: “Io non faccio Esg”.

*Con ESG Identity si intende l’insieme degli elementi distintivi di un soggetto che, partendo dal suo purpose Esg, caratterizzano la sua struttura organizzativa (la governance) per arrivare alla coerenza e consistenza ESG della sua offerta al mercato, passando per le modalità con cui il soggetto pensa (la cultura aziendale ESG) e comunica sul fronte sostenibile.

