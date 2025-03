Sbti presenta il nuovo Net-Zero Standard V2

La Science Based Targets initiative (Sbti) ha rilasciato la prima bozza del nuovo Corporate Net-Zero Standard V2 per le aziende. Si tratta di un aggiornamento dello standard pubblicato nel 2021 per valutare, certificare e monitorare gli impegni di decarbonizzazione delle aziende per raggiungere il Net zero, basati sulla scienza del clima.

Come anticipato dalla rassegna stampa di questa settimana, gli aggiornamenti includono l’esplicita definizione di obiettivi di Scope 2 per promuovere l’uso dell’energia a zero emissioni, un requisito per le grandi aziende di fissare obiettivi Scope 3 per la catena del valore, maggiore flessibilità nella definizione degli obiettivi Scope 3, maggiore attenzione al monitoraggio e alla comunicazione dei progressi di decarbonizzazione e opzioni per l’introduzione di obiettivi intermedi di rimozione del carbonio. Sbti aveva annunciato all’inizio dell’anno scorso i piani per aggiornare lo standard, provocando polemiche sulla possibilità di consentire l’uso di crediti di carbonio per contribuire ad affrontare le emissioni Scope 3 negli obiettivi climatici aziendali.

0 commenti