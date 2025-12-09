ESG Identity Awards 2025, tre premi per Bnp Paribas Am

Bnp Paribas Asset Management premiata agli ESG Identity Awards 2025, i primi riconoscimenti dedicati alla ESG Identity dei gestori. Nello specifico, la Sgr ottiene tre premi:

Prima classificata nella Categoria “ ESG Investment Process ” (il punteggio più alto nella sezione che studia come è strutturato il processo degli investimenti specifici Esg)

” (il punteggio più alto nella sezione che studia come è strutturato il processo degli investimenti specifici Esg) Seconda classificata nella Categoria “ Large size ” (il punteggio complessivo più alto, da parte di un asset manager con Aum compreso tra i 250 miliardi di euro e il trilione)

” (il punteggio complessivo più alto, da parte di un asset manager con Aum compreso tra i 250 miliardi di euro e il trilione) Terza classificata nella Categoria “ESG.IAMA” (il punteggio complessivo più alto nell’assessment)

I premi sono stati assegnati al termine della prima giornata della tappa milanese di salone.SRI, durante la cerimonia che si è svolta lo scorso 18 novembre a Milano, nel Parterre della sede di Borsa Italiana.

L’intervista a Elisa Ori, Country Head Italy di Bnp Paribas Asset Management, a margine della premiazione durante il salone.SRI 2025:

ET.Group è stata una delle prime realtà a dare importanza al fatto di “essere sostenibili” prima ancora di “vendere prodotti sostenibili”, lanciando un chiaro messaggio al mercato in quanto è il momento di andare oltre agli ormai molteplici riconoscimenti al singolo prodotto e puntare sulla sostenibilità intrinseca della società di gestione, la sua identità Esg.

Gli ESG Identity Awards sono pertanto premi all’identità Esg, assegnati in base ai risultati di ESG.IAMA ed ESG.IAMA Private (ESG Identity Asset Manager Assessment), prima ricerca al mondo sull’identità ESG delle case di gestione.

I campioni di riferimento sono costituiti dalle 51* Sgr che hanno applicato ESG.IAMA e dalle 23* Sgr, con focus sui Private Markets, che hanno applicato ESG.IAMA Private. Il ranking alla ESG Identity viene assegnato attraverso l’elaborazione dei punteggi ottenuti dal gestore su 155 domande dell’assessment, per oltre 500 Kpi. La metodologia è basata sullo studio delle best practice e delle normative, nonché sul know how sviluppato da ET.Group nei 10 anni dell’ESG Identity Corporate Index (ESG.ICI).

Maggiori approfondimenti sui risultati di ESG.IAMA e sugli Awards saranno disponibili all’interno del N.15 di ESG Business Review in diffusione da marzo 2026.

*Per la premiazione sono state analizzate unicamente le Sgr che hanno consegnato il questionario nei tempi prestabiliti per partecipare agli Awards.

