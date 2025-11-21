Eurispes crea Indice esclusione territoriale

L’approccio adottato non si limita a fotografare le disuguaglianze economiche, ma intende mappare le molteplici forme di marginalizzazione che ancora oggi limitano la piena cittadinanza di milioni di persone

L’esclusione dei diritti costituzionali offre un quadro della sostenibilità sociale di una comunità. Nei giorni scorsi, Eurispes ha presentato a Roma lo studioincentrato sulla costruzione e sull’analisi di un Indice dell’Esclusione, concepito come strumento multidimensionale per misurare, a livello regionale, quanto e come i diritti costituzionali siano disattesi nella quotidianità dei cittadini. L’approccio adottato, si legge in una nota, non si limita a fotografare le disuguaglianze economiche, ma intende mappare le molteplici forme di marginalizzazione che ancora oggi limitano la piena cittadinanza di milioni di persone, configurandosi come esiti strutturali di processi storici di esclusione piuttosto che come semplici ritardi congiunturali di sviluppo.

Per la costruzione dell’indice, nel complesso sono stati selezionati 149 indicatori distribuiti in 7 ambiti tematici: Lavoro – Economia – Diritti sociali – Accesso ai servizi – Salute – Istruzione e conoscenza – Diritti trasversali.

A seguire i risultati di ogni singolo ambito e, successivamente, quelli dell’Indicatore generale.

L’ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL LAVORO

L’esclusione dal diritto al lavoro è misurata attraverso 21 indicatori che includono indicatori classici come tassi di occupazione e di disoccupazione, indicatori di esclusione più mirati come la disparità di genere occupazionale e nel part time involontario o il tasso di imprenditorialità giovanile e indicatori soggettivi come la soddisfazione per il lavoro svolto e la percezione di insicurezza dell’occupazione.

In questo ambito le posizioni più critiche sono tutte occupate da regioni meridionali, con Sicilia, Calabria e Campania in testa, mentre le regioni che riescono a garantire condizioni lavorative migliori si concentrano fra il Nord-Ovest (Lombardia in vetta) e il Nord-Est.

Un indicatore su tutti registra la massima disuguaglianza: la mobilità dei laureati. Il saldo migratorio dei laureati raggiunge il -44,7% in Basilicata (quasi la metà dei laureati si trasferisce) ed è superiore al -30% in quasi tutte le regioni del Sud, mentre ad esempio l’Emilia-Romagna con un saldo del +23% si distingue per la capacità di attrarre forza lavoro qualificata. Occorre sottolineare che il valore medio italiano del -4,5% segnala un’incapacità generale del Paese di trattenere giovani e lavoratori altamente qualificati.

L’ESCLUSIONE ECONOMICA

L’ambito di esclusione economica è calcolato attraverso 16 indicatori che misurano non solo il reddito disponibile, ma la capacità di famiglie e individui di condurre un’esistenza dignitosa, di progettare il futuro e di far fronte agli imprevisti. Ancora una volta le posizioni peggiori della classifica sono occupate dal Mezzogiorno e le migliori da regioni del Nord-Est e del Nord-Ovest. Al Nord-Ovest si distingue negativamente la Liguria e al Centro il Lazio, entrambe con un livello di esclusione economica medio-alto.

Anche in questo caso alcuni numeri possono essere esemplificativi dell’ampiezza delle disparità: la grave deprivazione materiale e sociale colpisce circa il 20% dei residenti in Calabria, mentre non raggiunge l’1% in Emilia-Romagna.

ESCLUSIONE DAI DIRITTI SOCIALI

L’ambito di esclusione dai diritti sociali è costruito su 19 indicatori che misurano la dotazione di capitale sociale e culturale dei territori e la loro capacità di offrire opportunità di aggregazione, partecipazione e crescita individuale e collettiva. Il panorama più critico si osserva anche in questo caso nelle regioni meridionali, che occupano interamente la fascia di esclusione “alta” e “medio-alta”. All’estremo opposto troviamo le regioni virtuose del Nord-Est a cui si aggiunge la Lombardia.

Nel complesso in questo ambito emergono tre linee di frattura: quella già evidenziata anche negli altri Indicatori di carattere geografico che contrappone il Centro-Nord al Sud, una che separa i centri urbani dalle aree periferiche e la terza fra aree densamente abitate e a bassa densità demografica.

L’ESCLUSIONE DAI SERVIZI

L’ambito dei servizi, il più ricco con 28 indicatori, misura la capacità del sistema pubblico di garantire prestazioni essenziali a cittadini e famiglie. Anche l’Indice di esclusione dai servizi penalizza soprattutto il Mezzogiorno, ma evidenzia criticità anche in alcuni contesti del Centro e del Nord. In particolare, a regioni meridionali quali Campania, Calabria, Sicilia e Puglia si aggiunge nella fascia alta di esclusione il Lazio e, in quella medio-alta troviamo la Liguria.

In questo àmbito, l’esclusione non si manifesta tanto nella forma della negazione esplicita di un diritto, quanto nella sua erosione silenziosa con servizi che esistono formalmente ma sono troppo distanti, poco affidabili, mal distribuiti, carenti di personale o tecnologicamente inadeguati.

IL DIRITTO ALLA SALUTE

L’ambito Salute si fonda su 23 indicatori che valutano dotazioni, esiti e accessibilità del Servizio sanitario, nonché i livelli di soddisfazione e fiducia degli utenti. Le posizioni più critiche sono ancora una volta tutte nel Mezzogiorno e includono Calabria, Campania, Sardegna, Puglia e Sicilia mentre Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige compongono il gruppo più inclusivo.

In questo ambito alcuni numeri sono esplicativi di una distanza profonda in un settore fondamentale per la vita dei cittadini. Solo per citarne qualcuno, la speranza di vita in buona salute alla nascita varia dai 66,2 anni del Trentino ai 53,1 della Calabria: tredici anni di differenza che creano una disparità enorme sulla qualità di vita attesa da un neonato trentino e uno calabrese.

L’ESCLUSIONE EDUCATIVA

L’ambito Istruzione e conoscenza aggrega 23 indicatori che attraversano l’intero ciclo educativo, fino ad arrivare alla capacità del sistema di sostenere la formazione permanente e l’aggiornamento degli adulti. L’Indice vede le Marche primeggiare per capacità inclusiva e la Sicilia nella posizione più critica.

Anche in questo caso citiamo solo alcune delle disparità emerse. L’abbandono scolastico varia dal 5,6% dell’Umbria al 17,3% della Sardegna. I NEET oscillano dall’8,8% del Trentino-Alto Adige fino a superare il 27% in Sicilia e Calabria, il che significa che in queste regioni quasi un giovane su tre non studia e non lavora, risultando così escluso da due circuiti fondamentali per lo sviluppo della persona.

I DIRITTI TRASVERSALI

L’ambito dei Diritti trasversali composto da 21 indicatori integra dimensioni ambientali, di sicurezza e di funzionamento istituzionale.

Questo ambito dell’Indice mostra una geografia inedita dell’esclusione con il Lazio che occupa il vertice negativo, seguito da Campania, Puglia, Lombardia, e Umbria segnalando come l’esclusione trasversale non coincida necessariamente con la marginalità economica ma possa manifestarsi anche in territori più solidi dove si intrecciano problemi ambientali, di sicurezza e governance.

Questo ambito presenta le maggiori disuguaglianze territoriali: la disponibilità di verde urbano varia dai circa 319 mq per abitante in Trentino Alto Adige e Molise per crollare a 10,6 mq per abitante in puglia; in molte regioni del Sud più della metà dell’acqua immessa nella rete viene dispersa prima di raggiungere l’utenza finale, con il valore peggiore in Basilicata dove si supera il 65%, mentre in quasi tutte le regioni del Nord i valori sono inferiori al 35%; un’altra differenza sostanziale si registra sui tempi della giustizia: un procedimento civile si conclude in media entro sei mesi in Valle d’Aosta ed a arriva a superare i due anni in Basilicata.

Nei contesti urbani metropolitani emergono criticità come livelli più alti di delittuosità e di percezione di degrado con Lazio in testa seguito per entrambi gli indicatori dalla Lombardia; al contrario, valori molto più contenuti caratterizzano diversi territori alpini e alcune regioni del Sud. Nel complesso, la mappa dei diritti trasversali mostra che la realizzazione di un modello di sviluppo che tenga insieme crescita economica, sostenibilità ambientale, sicurezza sociale ed efficienza istituzionale è una delle sfide più complesse nella garanzia della piena cittadinanza.

