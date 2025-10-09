salone.SRI a Roma, sdoganato il fondo pensione politico

La quarta edizione dell'appuntamento a Roma ha registrato un alto interesse dei soggetti istituzionali e ha aperto la riflessione sulla frontiera del fondo pensione politico. Nel pomeriggio, la tavola rotonda con esponenti di diverse realtà, sia finanziarie sia corporate,, sui temi di diversità, purpose ed Esg

Si è chiusa con successo, e con un messaggio disruptive per gli investitori previdenziali, la tappa romana di salone.SRI 2025. Con circa un centinaio di presenze nella giornata, di cui 40 partecipanti alla conferenza del mattino su invito. L’evento di martedì 7 ottobre, alla Facoltà di Economia della Sapienza, rappresenta la quarta edizione romana del progetto salone.SRI. Quest’anno la giornata, organizzata assieme a Ermes – Startup universitaria della Sapienza Università di Roma, ha visto confrontarsi investitori istituzionali, fondi pensione, banche, corporate e professori internazionali.

LA RICERCA SULL’IDENTITÀ POLITICA

I lavori della mattina hanno previsto la presentazione annuale dei risultati della ricerca “L’ESG nei Fondi Pensione” (conferenza privata per i fondi pensione e investitori istituzionali), alla sua VIII edizione, dove è stata sdoganata la frontiera del fondo pensione politico in chiave sostenibilità. Lo studio, realizzato da ET.Group e Assofondipensione, ha proposto uno scenario composito in termini di identità Esg degli enti previdenziali partecipanti. Una sorta di contrapposizione tra il “vorrei ma non posso”: da un lato, il fondo pensione crede nel proprio “ruolo politico“, con il 68% che lo ritiene essere un fattore di posizionamento in grado di favorire le sottoscrizioni da parte dei giovani; dall’altro il 75% dei rispondenti non prende una posizione sul proprio impatto nella polis. A ancora: da un lato il 75% dei fondi pensione assegna un ruolo centrale agli Esg nel dovere fiduciario, dall’altro non vi sono fondi pensione che hanno un vero e proprio purpose, e quasi nessuno ha sviluppato una propria analisi di materialità. La convinzione c’è, manca la capacità di comunicarla esternamente. Tutti i risultati della ricerca si trovano a questo link: https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2025/10/Risultati-sondaggio-fondi-pensione-2025.pdf

LE VOCI DI FONDI E GESTORI

Dopo i risultati della ricerca, si è poi sviluppata una tavola rotonda con Valentina Roticiani, responsabile funzione finanza Previambiente, Luca Ruggeri, direttore Fondo Gomma Plastica, Luca Ribichini, senior business development Sail Investments e Claudio Nardone, ceo Sagitta Sgr.

Roticiani, basandosi sui dati della ricerca, ha affermato che molti fondi pensione vorrebbero fare il salto di qualità negli Esg, ma che vi sono problematiche di tempo e risorse economiche per raggiungere tali obiettivi. Rifacendosi al dato per cui il ruolo politico e l’identità Esg del fondo pensione siano fattori di posizionamento in grado di favorire le sottoscrizioni da parte dei giovani, Roticiani ha riportato l’esperienza diretta del Fondo e ha dichiarato che tutti i sottoscrittori, non solo i giovani, sono interessati a tali tematiche. Previambiente ha concluso affermando che «l’Esg è tutto e non lo si può prescindere dagli altri aspetti, dunque nel valutare a chi affidare i mandati è necessario analizzare la sostenibilità del gestore stesso».

Sullo stesso piano Ruggeri che ha confermato la complessità di affrontare la dimensione Esg per strutture dalle dimensioni limitate. Anche noi, ha raccontato, «siamo partiti dall’engagement, qualche anno fa». Oggi è chiaro che, dal punto di vista concettuale, è un percorso non ottimale quello di sviluppare engagement prima di un esame di auto-coscienza attraverso un’analisi di materialità. Eppure, ha aggiunto Ruggeri, «per noi quell’engagement è stato importante per capire cosa significasse l’Esg nel concreto».

Ribichini ha dichiarato che il gestore è responsabile di quello che fa, non solo negli investimenti: dunque anche lui stesso, come azienda, deve essere Esg. Nardone ha invece spiegato come, anche per il gestore, sia importante conoscere la materialità degli asset owner clienti. Su questa base, infatti, diventa possibile costruire sofisticati prodotti ad personam, anche strutturati con governance specifiche (per esempio, con propri comitati Esg).

Il pomeriggio è stato dedicato alla sessione plenaria aperta al pubblico su come diversity, purpose e integrazione Esg possano trasformarsi in veri driver di competitività. Hanno aperto la conferenza i saluti istituzionali dell’Università. Sono seguiti gli interventi accademici di Salvatore Esposito De Falco, professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (La Sapienza) e presidente della Ermes, e di Alex Edmans, professor of finance at London Business School. La giornata è stata chiusa con la tavola rotonda di Fabrizio Giallatini, direttore generale Blu Banca – Grouppo Banca Popolare del Lazio, Laura Martiniello, presidente Italferr, Claudio Pinna, head of wealth Aon Italia e Michela Raco, responsabile ESG Rating & Communications Poste Italiane.

0 commenti