Tribunale di Firenze segue Milano: Piazza Italia in amministrazione giudiziaria

ESG governance LAB è il primo learning network sulla governance integrata per le imprese sostenibili. Il laboratorio parte dall’esperienza dell’Integrated Governance Index per sviluppare una rete di conoscenza, analisi e networking sulla gestione integrata della sostenibilità. Il LAB è aperto a tutte le aziende, ai soggetti finanziari (investitori) e agli altri player attivi sul fronte ESG (agenzie di rating, advisor, associazioni, istituzioni).