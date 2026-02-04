Tribunale di Firenze segue Milano: Piazza Italia in amministrazione giudiziaria
La misura dell’amministrazione giudiziaria per guai lungo la supply chain si estende da Milano alla Toscana. Il tribunale di Firenze, infatti, su richiesta della procura di Prato, ha messo in amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento di fast fashion Piazza Italia, con l’accusa di aver agevolato, “colpevole inerzia” e “mancata vigilanza”, lo sfruttamento di manodopera cinese in aziende che lavorano lungo la sua filiera.
Finora provvedimenti di questo tipo erano stati attuati dal tribunale di Milano, e non c’erano casi noti di altri tribunali che avessero agito in questa direzione, come ora quello di Firenze.
A Milano il protagonista di questo genere di interventi è il Pm Esg, Paolo Storari. Nel mirino sono finiti i grandi marchi della moda: Armani, Dior, Valentino, Loro Piana, ultimo in ordine temporale, Tod’s.
