Bei, 225 mln a Iren per circolare ed efficienza energetica

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e il Gruppo Iren hanno firmato un accordo di finanziamento da 225 milioni di euro a sostegno del piano di investimenti della multiutility per il periodo 2025-2028. Lâ€™intesa punta a promuovere lâ€™economia circolare e lâ€™efficienza energetica attraverso il potenziamento dei sistemi di raccolta dei rifiuti e lâ€™implementazione di misure per ridurre i consumi energetici degli edifici.

Il programma prevede investimenti nella gestione dei rifiuti urbani, oltre allo sviluppo dei sistemi Pay-As-You-Throw, che collegano le tariffe alla quantitÃ di rifiuti prodotti, incentivando una migliore separazione alla fonte. Parallelamente, sono previsti interventi di efficientamento energetico finalizzati alla riduzione dei consumi negli edifici, con particolare attenzione alle strutture socioassistenziali gestite dal non profit.

Secondo le stime della Bei, questi interventi consentiranno un risparmio annuo di circa 6.800 MWh di energia primaria e la produzione di 1.400 MWh di elettricitÃ da fonti rinnovabili. Sul fronte ambientale, le misure di economia circolare permetteranno di ridurre i rifiuti di circa 50.000 tonnellate lâ€™anno e di aumentare la raccolta differenziata destinata al riciclo o alla produzione di biometano di circa 220.000 tonnellate annuali.

Gli investimenti interesseranno principalmente Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, aree in cui opera storicamente il Gruppo Iren, con iniziative anche in Toscana e in altre regioni italiane.

Lâ€™operazione si inserisce in una strategia piÃ¹ ampia della Bei a supporto delle utility italiane: solo nel 2025 la Banca ha mobilitato 837 milioni di euro nel settore.

Â«Lâ€™accordo rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo piÃ¹ sostenibile, fondato sulla riduzione delle emissioni, sullâ€™economia circolare e sullâ€™efficienza energetica – ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei -. Sostenere investimenti di qualitÃ nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e nellâ€™efficientamento energetico del patrimonio edilizio significa generare benefici duraturi per i cittadini, rafforzare i territori e contribuire alla protezione dellâ€™ambienteÂ».

Â«Siamo molto contenti di proseguire nella collaborazione storica con Bei con la quale, negli anni, abbiamo sottoscritto finanziamenti per 2 miliardi di euro che hanno contribuito ad incrementare la quota di strumenti di finanziamento green, oggi superiore allâ€™80%Â», ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo di Iren.

0 commenti