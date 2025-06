Queste le 98 aziende dell’assessment ESG.ICI 2025

Come anticipato nei giorni scorsi, l’edizione 2025 dell’assessment ESG.ICI è stato un exploit. Non solo, alla sua decima edizione, il progetto sfiora quota 100, registrando 98 aziende che hanno adottato l’assessment per la misurazione della propria identità Esg. Ma, cosa anche più significativa, questo risultato arriva in un periodo di continui attacchi agli Esg (vedi articolo ESG.ICI batte Omnibus. Sfiora quota 100).

I risultati di ESG.ICI e le classifiche saranno oggetto di presentazione e studio alla prossima ESG Business Conference del 18 giugno a Palazzo Giureconsulti a Milano.

Un grazie alle aziende partecipanti a ESG.ICI 2025

A2A

ACEA

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA

ALIA SERVIZI AMBIENTALI

ALKEMY

ALPERIA

AMPLIFON

AQUAFIL

ASCOPIAVE

ASTM

AUTOSTRADE PER L’ITALIA

AVIO

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

BANCA DI CREDITO POPOLARE

BANCA FININT

BANCA GENERALI

BANCA IFIS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE

BFF BANK

BIALETTI INDUSTRIE

BNL BNP PARIBAS

BREMBO

CA AUTO BANK

CAMPARI

CAP HOLDING

CARRARO

CASSA DEPOSITI E PRESTI

CASSA CENTRALE BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

CEMENTIR HOLDING

COMER INDUSTRIES

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP

DATALOGIC

DE’ LONGHI

DESPAR NORD

EL.EN.

EMAK

ENAV

ERG

ESPRINET

ESTRA

EUROGROUP LAMINATIONS

FERALPI SIDERURGICA

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

FINCANTIERI

FINECOBANK

FNM GROUP

GEFRAN

GEOX

GRUPPO ACINQUE

GRUPPO COLUSSI

GRUPPO FIERA MILANO

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

HERA

I.M.A.

ILLIMITY BANK

INDUSTRIE DE NORA

INTERPUMP GROUP

INTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

INWIT

IREN

ITALGAS

ITALIAN EXHIBITION GROUP

ITALMOBILIARE

ITAS

IVECO GROUP

MAIRE

MEDIOBANCA

MFE

MONDADORI

NEODECORTECH

NEXI

OVS

PIQUADRO

POSTE ITALIANE

PRADA

PRYSMIAN

RAI WAY

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

SAFILO GROUP

SAIPEM

SALVATORE FERRAGAMO

SERI INDUSTRIAL

SESA

SIT SPA

SNAM

TECHNOPROBE

TERNA

TIM

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE

UNICREDIT

UNIDATA

UNIPOL ASSICURAZIONI

VERITAS

WEBUILD

ZIGNAGO VETRO

