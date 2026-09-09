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ESG Business Review #16: “Effetto cambiamento Esg”

9 Set 2026
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“Effetto Esg, cambiamento di sistema”. È il titolo del nuovo numero di ESG Business Review, il numero 16, disponibile da ottobre 2026 (scaricabile qui). Il titolo fa riferimento alla forza di trasformazione degli Esg. Questa trasformazione riguarda la narrativa dei fattori di sostenibilità, ma, soprattutto, riguarda il sistema in cui gli Esg hanno agito e stanno agendo. Lo confermano le testimonianze (interviste), nonché le ricerche di ET.Group sul mondo corporate, sugli advisor aziendali e sugli investitori previdenziali italiani. Il tema degli Esg come attore di cambiamento, peraltro, è quello del prossimo salone.SRI in Borsa Italiana il 17 e 18 novembre (dove questo numero della Review sarà distribuito).

ESG Business Review n16 sarà distribuita anche al Salone della Csr.

In 8 anni, ESG Business Review è diventata un benchmark per comprendere e orientarsi nelle frontiere dei fattori environmental, social e governance.
Con questo numero raggiungeremo i 6.000 professionisti degli Esg.
Ci hanno accompagnato istituzioni, associazioni, aziende e player finanziari di primo piano.

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